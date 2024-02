Bau von Radautobahnen in NRW Rat entscheidet im Juni über Radschnellweg-Trasse

Und auch in Düsseldorf steht der genaue Streckenverlauf noch immer nicht fest. Es hakt an zwei Stellen: einmal im Stadtbezirk 3, wo die BV 3 den Radschnellweg nicht entlang des Deiches führen will, und im Stadtbezirk 10, wo die Politiker die Trasse in Hellerhof entlang der Gleise haben möchten.