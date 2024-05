Feuerwehr in Düsseldorf Stadtrat gibt grünes Licht für drei neue Feuerwachen

Das erste Sanierungspaket umfassen vier besonders zu modernisierende Standorte: Darunter die Feuer- und Rettungswache 2 an der Quirinstraße in Oberkassel, wo der Arbeitsschutz verbessert und die geschlechtergetrennte Unterbringung gewährleistet werden soll. Denn dass die Feuerwehr inzwischen weiblicher geworden ist, spiegelt sich noch nicht in der baulichen Gestaltung wider. Die Wache 24 am Fürstenwall in Friedrichstadt soll ebenfalls neu gebaut werden und dabei weiter nach Südwesten an die Völklinger Straße ziehen. So soll neben der räumlichen Modernisierung eine bessere rettungsdienstlichen Versorgung im Stadtteil ermöglicht werden.