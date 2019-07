Henkel-Preis in Düsseldorf : Der Rasenpapst und sein Mentee

Rennbahnverwalter Frederic Böhm (l.) und Mentor Friedrich Schenk mit einem Wassersprenger und einem Penetrometer, mit dem die Härte des Bodens der Rennbahn ermittelt wird. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Friedrich Schenk und Frederic Böhm sind dafür verantwortlich, dass beim Henkel-Preis am Sonntag das Geläuf in einem perfekten Zustand ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Das Gras strahlt grün. In einem satten Grün. Jeder Schritt auf ihm wirkt federnd, wenn man mit der Hand durchstreicht, fühlt es sich weich an. Für Friedrich Schenk und Frederic Böhm ist es aber kein Gras, keine Wiese und auch kein Rasen. Für sie ist es nur das Geläuf, und das muss am Sonntag zum Henkel-Preis der Diana auf der Galopprennbahn Grafenberg in einem perfekten Zustand sein. Denn Schenk und Böhm sind dafür verantwortlich, dass die Pferde vor vollen Tribünen auf einem bestens vorbereiteten Untergrund um den Sieg galoppieren.

Für den 35-jährigen Böhm ist es am Wochenende erst der zweite Renntag als Rennbahnverwalter. Schenk dagegen ist viel erfahrener. „Er ist der Rasenpapst in Deutschland, mein Mentor“, sagt Böhm. Zu viel Lob will Schenk aber gar nicht hören, er nickt die freundlichen Worte kurz ab. Dann erzählt er: „Ich war bis 2004 insgesamt 35 Jahre für das Geläuf zuständig, kenne hier jeden Grashalm. Jetzt helfe ich ja nur für fünf Monate aus und unterstütze Herrn Böhm bei seiner Arbeit.“

Info Das erste Rennen startet Sonntag um 13.30 Uhr Renntag Der Henkel-Preis der Diana beginnt am Sonntag, 4. August, um 12 Uhr. Das erste Rennen wird voraussichtlich um 13.30 Uhr gestartet. Erlebnistag Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt wieder einmal auf einer Mischung aus familiärem Erlebnistag und Spitzensport.

Schenk und Böhm siezen sich. 43 Jahre Altersunterschied liegen zwischen ihnen. Als Schenk vom Vorstand gefragt wurde, ob er als Ratgeber dem jungen Kollegen für ein gutes halbes Jahr beiseite stehen würde, war es fast eine Selbstverständlichkeit, zuzusagen: „Die Rennbahn ist nach wie vor mein Kind. Und mit 78 Jahren fühle ich mich auch immer noch fit.“

Die Vorbereitungen auf den wichtigsten Renntag des Jahres verlangen den Rennbahnverwaltern aber einiges ab. Die Pferdebesitzer und die Jockeys erwarten am Sonntag ein Geläuf wie einen Teppich. Der Boden muss für die Sportpferde die richtige Härte und darf keine Löcher haben. Dass es in der vergangenen Woche noch fast 40 Grad in Düsseldorf waren und dass die hohen Temperaturen nicht nur für den Menschen, sondern auch für das Grün Stress bedeuteten, spielt dann eine untergeordnete Rolle. „Der Ruf einer Rennbahn steht und fällt mit dem Zustand des Geläufs“, sagt Schenk und blickt wie so oft in letzter Zeit nach Regenwolken suchend zum Himmel: „Wir sitzen hier auf dem Trockenen. Wenn woanders die Keller volllaufen, ziehen die Wolken bei uns vorbei.“

Mehr Niederschlag in den vergangenen Wochen hätte die Arbeit für Schenk und Böhm allerdings erheblich erleichtert. Weil der Rennbahn eine vollautomatische Bewässerungsanlage fehlt, mussten die beiden Verantwortlichen und zwei weitere Mitarbeiter dreimal in der Woche mit 18 Rasensprengern, die von Hand immer auf der zwei Kilometer langen Bahn versetzt werden müssen, das Geläuf bewässern. Hinzu kommt die Arbeit im Führring oder auf der sandigen Trainingsbahn. „Jeder von uns hat allein wegen der Beregnung 50 Überstunden angehäuft. Der Arbeitstag beginnt um 7 Uhr und hört gerne erst um 22 Uhr auf“, berichtet Böhm. Eine vollautomatische Anlage – auf vielen anderen Bahnen Standard – ist deswegen ein großer Wunsch, würde aber mindestens 200.000 Euro kosten. Die Summe ist zu hoch für den Rennverein, auf den wegen der Trockenheit ohnehin in diesem Jahr zusätzliche Belastungen zukommen: „Für die Bewässerung müssen wir Stadtwasser benutzen. Die hohen Temperaturen in diesem Jahr werden uns einen fünfstelligen Betrag kosten“, sagt Geschäftsführer Günther Gudert.