Natur in Düsseldorf : Rasenflächen sollen seltener gemäht werden

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf schneidet auf mehr Flächen seltener den Rasen. Schwarz-Grün will einen möglichst mähfreien Mai - von dem auch private Gartenbesitzer überzeugt werden sollen. Doch warum eigentlich?

Ein Umdenken hat in der Stadt zu einem neuen Pflegekonzept für Rasenflächen geführt, etwa in Parks der Stadt. Denn eine weniger oft gemähte Wiese bietet mehr Lebensraum für Insekten . CDU und Grüne hatten nun zudem die Stadtverwaltung aufgefordert, die in Großbritannien verbreitete Aktion „Mähfreier Mai“ vorzustellen und zu bewerten. Auch eine Empfehlung für private Gartenbesitzer konnte sich Schwarz-Grün vorstellen.

So weit geht die Stadtverwaltung in ihrer für den Umweltausschuss am nächsten Donnerstag veröffentlichten Informationsvorlage allerdings nicht. Lediglich auf die generelle Bedeutung von Blühwiesen soll im ersten Halbjahr 2023 auf der städtischen Internetseite und per Flyern hingewiesen werden. Mähempfehlungen für Gartenbesitzer gehen der Verwaltung offenbar zu weit.