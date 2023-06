Heftige Debatten in der Stadtpolitik Till Lindemanns Konzert in Düsseldorf auf der Kippe?

Der Skandal um den Musiker Till Lindemann beschäftigt auch die Landeshauptstadt. Nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen den Rammstein-Sänger soll es Kostenpflichtiger Inhalt bei den vier Konzerten der Band im Olympiapark München (Start am Mittwochabend) keine „Row Zero“ und auch keine Aftershow-Party geben. Bei den Vorwürfen geht es um Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffe und den Einsatz von Drogen. Am 10. November will Lindemann im Zuge seiner Solo-Tournee in der Düsseldorfer Mitsubishi-Electric-Halle (MEH) auftreten.