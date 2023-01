Verbrechen in Düsseldorf Räuberische Erpressung an der Kö nach mehr als zehn Jahren vor Gericht

Fast elf Jahre nach einem angeblich besonders dreisten Raub auf der Königsallee rollt das Landgericht den damaligen Fall jetzt am Dienstag erstmals auf. Angeklagt ist ein 52-jähriger Verdächtiger, der sich Anfang 2012 mit Waffengewalt in den Besitz von 50.000 Euro in bar gebracht haben soll.