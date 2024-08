Prozess in Düsseldorf Räuber wählte gezielt Senioren als Opfer von Überfällen aus

Nur fünf Minuten brauchte ein Räuber im September 2023, um zwei schwere Verbrechen zu begehen. Mit Gewalt ging er an jenem Nachmittag zunächst gegen eine 76-Jährige an der Kölner Straße vor, überfiel nur wenig später einen Rentner (78) an der Cantadorstraße. In beiden Fällen musste er ohne Beute abziehen. Als Tatverdächtiger gilt jeweils ein inzwischen 41-jähriger Mann, doch sein Raubprozess vor dem Amtsgericht musste jetzt abgebrochen werden, weil wichtige Zeugen fehlten.