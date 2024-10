Straßen in Düsseldorf Das Rätsel um das Loch in der Tußmannstraße

Anlieger hatten den Schaden damals gemeldet, denn auch wenn es sich nur um ein paar Zentimeter handelt, birgt so ein Schaden doch große Gefahr, gerade im Dunkeln. Es dauerte dann wohl doch ein bisschen, bis die Stadt kam und ein Absperrgitter drumherum errichtete. Dann passierte offensichtlich erst einmal nichts weiter, Monate vergingen, die Absperrung samt Leuchtbake wurde immer auch mal verschoben, das Loch aber nicht geschlossen. Im September dann, so berichten Nachbarn, rückte die Stadt wieder an, jetzt, so dachte man, wird der Schaden doch bestimmt endgültig beseitigt. Aber weit gefehlt: Die Stelle wurde erneut abgesichert, jetzt so großräumig, dass gleich drei Parkplätze wegfielen.