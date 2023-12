Verkehrswende in Düsseldorf Radwegebau ist weit von Zielen entfernt

In den vergangenen drei Jahren sind in Düsseldorf rund 22 Kilometer, in den letzten beiden Jahren sogar nur 11,5 Kilometer des Radhauptnetzes erstellt worden. Das soll insgesamt aus einer Streckenlänge von 300 Kilometern bestehen. Wie die aktuelle Bilanz zeigt, hinken Stadt und Politik ihren selbst gesteckten Zielen allerdings weit hinterher.