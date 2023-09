Denkmal in Düsseldorf Nur die Gaslaternen im Hofgarten sollen bleiben

Der Abbau von Gaslaternen soll noch radikaler umgesetzt werden als bislang erwartet. Die Spitzen der Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und Partei-Klima haben sich nach Informationen unserer Redaktion auf eine gemeinsame Marschrichtung geeinigt. Demnach sollen nur die Gaslaternen im Hofgarten erhalten bleiben, also etwa 220. Zwar stehen formell noch die Abstimmungen innerhalb der Fraktionen am Montagabend aus, Insider erwarten jedoch Zustimmung in den jeweils eigenen Reihen.