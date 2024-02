Prozess in Düsseldorf Radfahrerin tödlich verletzt – Lkw-Fahrer vor Gericht

Düsseldorf · Am Mörsenbroicher Ei in Düsseldorf ist im Dezember 2022 eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Sie verstarb noch am Unfallort. Dem Fahrer wird nun der Prozess gemacht. Er soll die Frau beim Abbiegen übersehen haben.

15.02.2024 , 14:38 Uhr

Radfahrerin stirbt in Düsseldorf nach Unfall mit Lkw 8 Bilder Foto: Markus Huter

Von Wulf Kannegießer