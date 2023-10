Wiedersehen vor Gericht Radfahrer tritt Autofahrerin Außenspiegel ab

(wuk) Ein Fall von offenbar doppelter Selbstjustiz beschäftigt das Amtsgericht. Beteiligt sind ein Radfahrer (40) und eine Autofahrerin. Beide waren sich an einem Augustnachmittag 2022 am Hellweg in die Quere gekommen. Erst soll der Radfahrer beim Auto der angeblichen Falschparkerin den Außenspiegel abgetreten haben, dann soll die Frau (37) ihn mit dem Auto verfolgt und samt Rad durch einen Rammstoß mit dem Auto zu Fall und ins Krankenhaus gebracht haben. Angeklagt ist jetzt die Autofahrerin. Da ein erster Prozessversuch gescheitert ist, kommt der Fall am 14. November zur Verhandlung. Eine Alltagssituation soll zu Wild-West-Szenen geführt haben: Weil ein Auto auf dem Radweg parkte, geriet der Radfahrer in Rage. Als die Fahrerin samt Kind zum Wagen zurückkehrte, kam es angeblich zum Disput – und dazu, dass der Radler den Außenspiegel des Autos abgetreten habe. Doch auch die Autofahrerin soll ihr vermeintliches Recht selbst in die Hand genommen haben: Mit dem Wagen sei dem flüchtenden Radfahrer nachgejagt, habe ihn mit dem Auto von hinten gerammt und zu Fall gebracht. Konkret wird ihr neben einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen sowie eine Unfallflucht. Den verletzten Radfahrer (Schürf- und Platzwunden an Ellenbogen, Schulter, Knie und Hand) habe sie einfach liegen lassen. Bei den Ermittlungen soll sie diese Vorwürfe bestritten haben.