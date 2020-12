Unfall in Düsseltal : Radfahrer stirbt nach Sturz auf Bürgersteig in Düsseldorf

Der Rentner wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Düsseldorf Ein 76-jähriger Radfahrer ist am frühen Freitagabend in Düsseldorf-Düsseltal schwer gestürzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verstarb der Mann am Samstagmorgen.

(lod) Ein 76-jähriger Radfahrer ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er am Freitagabend schwer gestürzt war. Laut Polizei war der Mann um 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Freytagstraße in Richtung Schumannstraße unterwegs. Als ihm ein Pkw entgegen kam, wollte er auf den Gehweg fahren und fiel aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er am Samstag starb. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

