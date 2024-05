Sternfahrt des ADFC Fahrraddemo mit Radlern aus ganz NRW in Düsseldorf

Entsprechend steht in diesem Jahr der 5. Mai ganz im Zeichen des Fahrrades. Treffpunkt in Düsseldorf ist um 14.30 Uhr am Johannes-Rau-Platz. Dort startet die Demo unter dem Motto „Radwege für Alle. Länger, Breiter, Sicher!“ mit einer Kundgebung, bevor die Fahrt in die Innenstadt startet. Dabei führt der Weg über die Oberkasseler und die Rheinkniebrücke und durch den Rheinufertunnel.