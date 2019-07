Radfahren in Düsseldorf : Duftender Flieder und majestätische Reiher

Düsseldorf Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, erlebt seine Umwelt ganz anders – auch wenn es nur ein kurzer Ausflug ist.

Als leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist Düsseldorf für mich die perfekte Stadt. Die Strecken sind meistens eben – auch wenn das Radwegenetz noch deutlich ausbaufähig ist – und die Wege sind meist auch nicht allzu lang, so dass ich auch zu beruflichen Terminen mit dem Fahrrad fahren kann. Und natürlich fahre ich auch in meiner Freizeit sehr gerne Rad. Auf dem Fahrrad erlebt man die Stadt einfach ganz anders, ihre Gerüche, ihre Geräusche. Man kann einfach mal stehen bleiben und etwas beobachten. So habe ich kürzlich eine neue Strecke ausprobiert. Ich bin am Parlamentsufer entlang geradelt, vorbei am Rheinturm.