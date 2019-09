Radfahren in Düsseldorf : Eine Fahrradtour im Spätsommer entlang des Rheins

Radfahren in Düsseldorf

Düsseldorf Die Uerdinger Runde führt Hobby-Radsportler über eine Distanz von etwas über 45 Kilometern. Die Strecke eignet sich auch gut für einen gemütlichen Radausflug.

Wirklich fast jeder Hobby-Radsportler in Düsseldorf hat hier mit dem Training begonnen. Rheinauf und rheinab, vorbei an niederrheinischen Kopfweiden und dampfenden Hochöfen ist er gestrampelt. Im Frühling fährt man durch hochromantisch vernebelte Wiesen, im Sommer sollte man die Sonnencreme nicht vergessen und im Herbst wird das Training durch den strammen Gegenwind noch gesteigert.

Über zwei Brücken geht es, und nur drei Ampeln auf 45 Kilometern können die Fahrt aufhalten. Die Uerdinger Runde mit Start- und Endpunkt am Fortuna-Büdchen ist die Stammstrecke der Radfahrer in Düsseldorf. Aber nicht nur für Radsportler ist die Runde etwas, sondern auch für einen gemütlichen Radausflug. Denn ob man die 45 Kilometer in anderthalb oder vier Stunden macht, tut dem Genuss natürlich keinen Abbruch.