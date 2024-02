Spendenaktion in Düsseldorf Aktion „Radeln für Menschenrechte“ sammelt Spenden für Geflüchtete

Wenn Geflüchtete und Asylsuchende nach Deutschland kommen, tragen viele eine schwere Last mit sich. Die Flucht selbst, die Erlebnisse aus Kriegs- und Krisenregionen, Lagererfahrungen, Haft und Folter hinterlassen ihre Spuren. In Düsseldorf hilft in diesem Fall das seit 1987 bestehende Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete (PSZ) mit einem vielfältigen Angebot. Hier finden Betroffene Hilfe, Therapie und Beratung in vielen Lebensbereichen, aber auch Unterstützung bei der Integration und Sprachkursen sowie bei Gutachten und Stellungnahmen.