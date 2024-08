Düsseldorfer Radrennen „Rund um die Kö 2024“ Hunderte Rad-Fans versammelten sich an der Kö

Egal wohin das Auge rund um die Kö blickte: Bunte Fahrräder und Trikots, Sportler, die sich noch schnell vor dem nächsten Rennen vorbereiten. Und mittendrin immer wieder Zuschauer allen Alters – Familien, Rentner, zufällig vorbeischlendernde Passanten. Auch Leon und Alexander waren an die Königsallee gekommen. Gemeinsam feuerten sie ihren Freund Marvin an, der als Teilnehmer mit beim Radrennen dabei war. „Hier herrscht eine super Stimmung mit vielen Gleichgesinnten“, sagte Alexander. „Wir sind alle passionierte Rennradfahrer.“ Allerdings auf anderem Niveau. „Wir treffen uns meist am Wochenende und fahren entspannt am Niederrhein“, ergänzte Leon. Für den Abend nach dem Renntag hätten sie bereits Pläne, verriet Leon. Dann soll die Teilnahme des Freundes nämlich gebührend gefeiert werden. „Wahrscheinlich geht es in die Altstadt auf ein kühles Bier.“