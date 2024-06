Schlappe vor Gericht Querelen in Berlin beschäftigen möglichen Düsseldorfer Bundestagskandidaten

Die aktuelle Zuspitzung eines monatelangen Machtkampfs in der Berliner Jungen Union dürfte mit Johannes Winkel auch einen Mann beschäftigen, der als Vorsitzender der Jungen Union im Bund am Samstag gute Chancen hat, zum Bundestagskandidaten für die CDU im Wahlkreis Düsseldorf-Süd nominiert zu werden. Denn der JU-Bundesverband scheiterte in dieser Woche mit dem Versuch, den umstrittenen Berliner JU-Landeschef Harald Burkart mitsamt seinem Vorstand womöglich abzulösen. Geschehen sollte das auf einer außerplanmäßigen Landeskonferenz an diesem Samstag.