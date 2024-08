Prozess gegen Querdenker in Düsseldorf „Sie sind keine Richterin – und das Grundgesetz gilt nicht“

Mit üblen Zwischenrufen eines Zuschauers gegen eine Richterin am Landgericht hat am Dienstag der Strafprozess gegen einen Sozialempfänger (51) begonnen. Bei einer Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen soll er Anfang 2021 am Corneliusplatz einen Mitarbeiter des Ordnungsamts angegriffen und am Kragen gepackt haben. Dafür vom Amtsgericht zu 1350 Euro Strafe verurteilt, protestiert er dagegen jetzt aber in der Berufung vorm Landgericht. Und einer seiner Sympathisanten im Zuschauerraum rief gleich dazwischen: „Das ist alles nur Show! Sie sind gar keine Richterin und das Grundgesetz gilt nicht!“