Wohnungssanierungen in Düsseldorf Neue Quartiersgarage in Garath soll 2024 kommen

Mehrere Monate mit Baulärm und Dreck im Treppenhaus liegen hinter Brigitte Schmutz. Die Garatherin wohnt an der Jakob-Kneip-Straße, an der das Unternehmen Rheinwohnungsbau 132 Mietwohnungen – verteilt auf 22 Häuser – energetisch saniert und teilweise aufstockt. Jetzt blickt Schmutz auf den sogenannten dritten Gebäuderiegel. An diesem ist die ehemals braun-rote Klinkerfassade verschwunden, stattdessen ist die Außenwand weiß verputzt, dunkelrote Verkleidungen umrahmen von außen das Treppenhaus und die Fenster. In den nächsten Tagen kann das Ehepaar Schmutz wieder in seine „alte“ Wohnung einziehen – die Arbeiten in dem Gebäudeteil sind fast abgeschlossen. Insgesamt wird das Projekt des Wohnungsunternehmens in Garath allerdings noch länger andauern.