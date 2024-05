Protestaktion vor Internationalem Gerichtshof Neuer Putin-Wagen ist auf dem Weg nach Den Haag

Bei einer öffentlichen Protestaktion werden sich die Aktivisten am 7. Mai vor dem Gebäude des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag versammeln, um auf die Verbrechen von Putin und die seines Regimes hinzuweisen. Dazu fährt auch der neue Putin-Wagen in die Niederlande. Künstler Jacques Tilly wird ebenfalls vor Ort sein: „Der Gedanke, Putin in Den Haag zu sehen, ist zu verlockend. Auch wenn es ‚nur‘ eine Figur ist. Putin ist eine ständige ‚Inspiration‘ für meine Karnevalswagen.“ Der neue Wagen zeigt Putin mit Hand- und Fußfesseln und blutigen Händen, die Figur trägt die Aufschrift „Putin Jail!“.