Aus Düsseldorf zum Internationalen Gerichtshof Neuer Putin-Wagen von Jacques Tilly war bei Protest in Den Haag

Knapp 50 Menschen haben sich an dem Protest beteiligt, viele auch mit Plakaten, berichtete Tilly am Dienstag nach dem Protest. Die Bilder mit dem Wagen vor der Kulisse sprächen für sich: „Mit der Figur wird wieder direkt verständlich, was wir ausdrücken wollen.“ Im März kam ein anderer bekannter Tilly-Wagen, bei dem Putin in einer Badewanne voll Blut badet, bereits bei einer anderen Protestaktion in Berlin zum Einsatz.