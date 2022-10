Keine Küchlein mehr : Pure Pastrys Standort in Pempelfort ist bald Geschichte

Der Patissier Tim Tegtmeier bei der Arbeit. Seine Kreationen wird es bald wieder nur am Carls­platz geben. Foto: Iris Wilcke

Düsseldorf Es war einen Versuch wert: Pure Pastry an der Nordstraße in Pempelfort hatte einige Fans, aber offenbar nicht genug. Tim Tegtmeier und Uschi Wiedenlübbert konzentrieren sich nun zunächst wieder nur auf den Carlsplatz.

Das Patisserie-Café Pure Pastry wird seinen Standort an der Nordstraße wieder aufgeben. Am Samstag um 16 Uhr ist Schluss, wie Uschi Wiedenlübbert sagt. „Leider hat sich der Standort für uns nicht eingelöst. Lange Zeit gab es an dieser Straße eine Baustelle, und überhaupt konnten wir mit unserem Konzept in diesem Stadtteil nicht so richtig punkten. Außerdem haben auch wir die Herausforderung, dass es einfach zu wenig Personal gibt.“ Insofern hätten sie und ihr Sohn, der prämierte Patissier Tim Tegtmeier, sich dazu entschlossen, sich aus Pempelfort zurückzuziehen.

„Am Carlsplatz wird es Pure Pastry selbstverständlich weiterhin geben. Und eventuell wird es in Zukunft auch einen weiteren Standort geben, vielleicht in Flingern. Tim und ich müssen uns das alles in Ruhe überlegen. Noch ist nichts entschieden.“ Das Pure-Pastry-Eis, das es in der Patisserie an der Nordstraße gab, wird es ebenfalls am Carlsplatz geben.

Wiedenlübbert hatte von Anfang an die Idee, dass moderne Dessertkunst auf Kaffee-Expertise trifft – bei Pure Pastry ist das unter einem Dach und innerhalb einer Familie. Wiedenlübbert ist ausgebildete Kaffee-Sommelière und Sohn Tim Tegtmeier nimmt regelmäßig an Wettbewerben teil – unter anderem war er 2015 Pâtissier des Jahres.

2002 ging es los mit der Kaffeerösterei und dem Röst-Café von Uschi Wiedenlübbert in der Düsseldorfer Rethelstraße, dann folgte das „Kaffeebüdchen“ in bester Feinkost-Gesellschaft auf dem Carlsplatz, mit Sohn Tim bekam 2015 alles den Namen Pure Pastry. In der eigenen Backstube und Rösterei in Heerdt werden die Kreationen von Hand gefertigt.

(bpa)