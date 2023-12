Show in Düsseldorf Pur-Musical wird bis Juni verlängert

Bei einem weihnachtlichen Termin berichteten die Darsteller der Show, wie es ihnen bisher in Düsseldorf ergangen ist. Dass innerhalb von fünf Wochen 100.000 Tickets verkauft werden, damit hätten die Stars der Show nicht gerechnet. Dass die Spielzeit nun verlängert wurde, bedeutet für sie auch, dass sie noch länger in Düsseldorf wohnen bleiben werden, denn einige Darsteller sind extra dafür in die Landeshauptstadt gezogen. Für andere bedeutete es aber auch, dass sie wieder in ihre Heimat ziehen, wie für Mascha Volmershausen, deren Familie in Düsseldorf wohnt, oder für die Wuppertalerin Elvin Karakurt, die Teil der Uraufführung von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg war.