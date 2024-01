Show in Düsseldorf Pur-Musical im Capitol wird ohne Ende verlängert

Am 22. Oktober feierte das Musical in Düsseldorf seine Premiere, seitdem wurden in den ersten 100 Tagen schon 160.000 Tickets verkauft. Pro Show haben rund 1100 Besucher Platz im Capitol, auch der Eingangsbereich ist passend zur Show gestaltet. Als Dankeschön an die Fans für den bisherigen Erfolg des Musicals wird es am 24. April eine besondere Show: Neben Aktionen und Specials, die es exklusiv an diesem Abend geben wird, wird auch die Band vor Ort sein, um den Abend mit Cast und Fans zu feiern. Tickets für die Fan-Show sind unter www.abenteuerland-musical.com verfügbar.