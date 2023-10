Musical im Capitol in Düsseldorf Pur wünschen guten Start ins Abenteuerland

Der Sänger war von Anfang an in die Produktion involviert. Wann immer es seine Zeit zuließ, schaute er vorbei, wie zum Casting der Darsteller. „Hartmut stand uns immer mit seinem Rat zur Seite“, schaut Martin Flohr zurück auf die aufregende Entstehungszeit. Gefragt nach der größten Herausforderung der Produktion, muss der Produzent nicht lange überlegen. „Ganz klar, die Auswahl der Songs, die ins Musical sollten. Ich habe mich an die Maxime kill your Darlings gehalten, aber es war wirklich schwer“, gibt er zu. Schließlich ist er selbst ein Fan. „Mit 17 habe ich mein erstes Pur-Konzert in Hannover gesehen“, erzählt Flohr. Wenn ihm damals jemand gesagt hätte, dass er am 22. Oktober 2023 im Capitol Theater Weltpremiere mit „Abenteuerland“ feiern wird mit Pur an seiner Seite, „hätte ich wohl laut gelacht“, ist der Produzent überzeugt.