In Düsseldorfs legendärem Ratinger Hof Zwei Punk-Fans stellen ihren ersten gemeinsamen Roman vor

Sascha muss raus. Raus aus dem Sauerland, weg von der Familie. Da kommt der Krankenschwester ein Medizinstudienplatz in Münster gerade recht. Doch auf dem Weg dorthin startet Sascha durch und fährt weiter nach Hamburg. Robert ist schon raus aus seinem Job und seinem alten Freundeskreis und auf Selbstfindungstrip zu seinem Künstler-Ich. Bis dahin fristet er sein Dasein als DJ in seiner Hamburger Stammkneipe. Das ist die Ausgangslage des ersten gemeinsamen Romans „Freitag der Dreißigste“ von Ritchy Fondermann und Lars „Abel“ Gebhardt. Den stellten die beiden am Donnerstagabend im Hof vor.