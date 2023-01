Modehändler schlug 65-Jähriger Jobangebot aus P&C wehrt sich gegen Vorwurf der Diskriminierung

Über 2500 Reaktionen und Hunderte Kommentare: Ein Beitrag auf dem Karriere-Netzwerk Linkedin, in dem eine Frau dem Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg „Altersdiskriminierung“ vorwirft, hat für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. Konkret wirft die Nutzerin „Shirin A.“ dem Unternehmen vor, ihrer 65-jährigen Mutter eine bereits zugesagte Stelle als Verkäuferin in einer Filiale „nach Absprache mit der Zentrale in Düsseldorf“ wieder zurückgezogen zu haben. Die Begründung: Sie sei zu alt. Außerdem habe P&C darauf verwiesen, „dass es in der Konzernzentrale Richtlinien gebe, keine Verkäufer:innen mehr im Rentenalter einzustellen“. Der Text endet mit den Worten „Schande über euch, P&C“.