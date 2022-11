Unternehmen aus Düsseldorf : Warum P&C jetzt ein neues „Und“-Zeichen hat

Düsseldorf Peek & Cloppenburg hat ein neues „Und“-Zeichen. Der neue Look steht symbolisch für eine inhaltlich neue Ausrichtung der Marketingkommunikation des Düsseldorfer Unternehmens. Worum es jetzt geht.

Die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf hat ihren Markenauftritt erneuert. Ein ins Auge springendes Details: Das „Und“-Zeichen im Namen des mehr als 120 Jahre alten Unternehmens hat einen neuen Look. In neuen Werbekampagnen kommt es etwa in hellem Türkis oder auch dunklem Pink daher. Zudem hat es seine Form verändert. Es ist jetzt größer und nach rechts hin offen, zudem weniger geschwungen. Das Unternehmen sagt dazu: „Visuell ins Zentrum der Wort-Bild-Marke gerückt bekommt es in Größenverhältnis und Farbigkeit einen neuen Fokus. Darüber hinaus kann es als alleinstehendes Icon in neuen Kommunikationsansätzen genutzt werden.“