Kunst in Düsseldorf Publikumspreis 2024 ging an Carola Eggeling

Ihre Arbeiten stellt sie in Deutschland, Belgien, der Schweiz, in Spanien und 2023 in Palermo im Haus der Kunst aus. In Neuss und Düsseldorf zeigt sie ihre Werke in Kulturforen, Galerien, im Künstlerverein Malkasten, im Rathaus sowie im Stadtmuseum. Dort ist sie mit einem Kunstwerk noch bis zum 11. August in der Ausstellung zum 150-jährigen Bestehen mit einer Sonderausstellung „Lückenfüller – Intervention im Stadtmuseum“ vertreten.