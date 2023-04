Neues Buch über Resilienz Psychologin schreibt Buch über Resilienz

Als ein „Hoffnungsfest“ bezeichnete der unvergessene Theologe Dietrich Bonhoeffer Ostern, das in diesem Jahr am zweiten April-Wochenende begangen wird. Seit 2000 Jahren feiert die christliche Religionsgemeinschaft dann, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Dieser Gedanke gibt vielen Menschen Hoffnung – unter anderem auf ewiges Leben. Aus ganz ähnlichen Gründen ist das Osterfest auch für Sabine Lahme bedeutsam, denn sie feiert an Ostern ihre persönliche Wiedergeburt. Sie arbeitet schon seit fast 20 Jahren als psychologische Beraterin, Beziehungscoachin und Mediatorin in Düsseltal. Dass das so ist, grenzt auch an ein kleines Wunder, denn um Ostern herum vor 35 Jahren wurde sie nach einer Notoperation ins künstliche Koma versetzt und kämpfte sich Monate später Stück für Stück zurück ins Leben.