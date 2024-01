Medizin in Düsseldorf Psychiatrische Behandlung ist auch zu Hause möglich

Eine psychiatrische Behandlung erfordert normalerweise den regelmäßigen Gang zu einem Facharzt oder in akuten Krisen oftmals die Behandlung in einer Klinik. Letzteres ist aber nicht für alle Menschen möglich. Alleinerziehende Mütter oder Menschen, die eine Stigmatisierung durch eine stationäre Behandlung vermeiden wollen, sind erst recht in der Zwickmühle. Für diese Zielgruppe hat das LVR-Klinikum nun mit der psychiatrischen Zuhausebehandlung ein neues Angebot geschaffen – im psychiatrischen Fachdeutsch „Stations-äquivalente Behandlung“ oder kurz „StäB“ genannt. Im Rahmen von StäB findet eine aufsuchende Behandlung an sieben Tagen die Woche, also in gleicher Intensität und mit den gleichen Mitteln wie in der Klinik, zu Hause statt.