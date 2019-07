Spende in Düsseldorf : PSD Bank spendet acht Autos für den guten Zweck

Spende in Düsseldorf

Düsseldorf (RP) Die PSD Bank Rhein-Ruhr hat im Eisstadion Brehmstraße acht VW up im Wert von rund 100.000 Euro an gemeinnützige und karitative Vereine und Organisationen verschenkt. Übergeben wurden die Fahrzeuge von Bankvorstand August Wilhelm Albert und der Düsseldorfer Eishockey-Ikone Daniel Kreutzer.

Auch eine Düsseldorfer Organisation durfte sich über einen VW up freuen.

So betreibt „vision:teilen“ in der Landeshauptstadt unter anderem die Projekte „gutenachtbus“, „hallo nachbar“ und „Housing First“. Mit ihnen engagiert sich die Initiative in den Bereichen Hilfe für Obdachlose und Projekte gegen Einsamkeit und Armut.