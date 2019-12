Wie in Paris : Düsseldorf prüft Wasserzerstäuber für heiße Plätze

Der Brumisateur gehört in Paris längst zum Stadtbild. Auch Düsseldorf prüft die Wasserzerstäuber. Foto: Jean-Louis Zimmermann/Wikimedia

Düsseldorf Das Ampel-Bündnis im Düsseldorfer Stadtrat will mit neuen Ideen auf Hitzesommer reagieren und das leben in der Großstadt angenehmer machen. Geprüft werden Kälteinseln, Wälder auf Brachflächen – und Brumisateurs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Auf Plätzen in Düsseldorf könnten bald Wasserzerstäuber stehen, die bei Hitzewellen für Abkühlung sorgen – das schlägt das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP vor. In einem Antrag für die Ratssitzung am Donnerstag will das Bündnis Geld für die Planung bereitstellen. Der umweltpolitische Sprecher der SPD, Philipp Tacer, betont, dass es nicht nur um die Plätze in der Innenstadt gehen soll. Gerade dicht bebaute Wohnviertel heizen sich bei Hitzewellen auf.

Der Stadtrat beschäftigt sich am Donnerstag in doppelter Hinsicht mit dem Klimaschutz: Neben der Frage, wie sich der Klimawandel verlangsamen lässt, geht es auch um die Anpassung an die nicht mehr vermeidbare Klimaerwärmung. Die Mitglieder des Umweltausschusses haben sich Inspiration bei einer Reise nach Paris gesorgt.

Die französische Hauptstadt ist nicht nur wegen der Zerstäuber – auf Französisch: Brumisateur – ein Vorbild. Auch durch Bepflanzung oder sogenannte Kälteinseln, eine Art künstliche Pfützen auf Asphalt, soll das Leben in Düsseldorf im Hochsommer angenehmer werden. Außerdem soll die Zahl der Trinkbrunnen im öffentlichen Raum erhöht werden. Auch für das Pflanzen von Straßenbäumen will die Ampel mehr Geld in den Haushalt einstellen.