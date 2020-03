Für den Klimaschutz : Düsseldorf prüft ein Verbot von Heizpilzen

Viele Gastronomen setzen auf Heizpilze. Die Politik prüft nun ein Verbot in Düsseldorf. Foto: ddp/Sebastian Willnow

Düsseldorf Die Wärmespender vor den Altstadt-Kneipen könnten bald untersagt werden. Der Umweltausschuss griff einen Vorschlag des Jugendrats auf, der den Klimaschutz voranbringen will. Zunächst soll es aber Gespräche mit den Gastronomen geben.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Die Heizpilze vor Kneipen und Restaurants könnten bald der Vergangenheit angehören – für den Klimaschutz. Der Umweltausschuss griff am Donnerstag eine entsprechende Initiative des Jugendrats auf. Die Verwaltung soll Gespräche mit dem Gastronomie-Branchenverband Dehoga und der Altstadtgemeinschaft führen. Die Gastronomen sollen dabei auch darlegen dürfen, was ihre Branche schon in Sachen Nachhaltigkeit tut. Zugleich prüft die Verwaltung, ob es eine rechtliche Grundlage für ein Verbot der Wärmespender gäbe.