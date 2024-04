Prozess am Landgericht Düsseldorf 26-Jähriger raubte Schwerbehinderten brutal aus

Der Räuber nahm, so die Ermittlungen weiter, sofort die Haus- und Wohnungsschlüssel des Behinderten an sich und zwang das Opfer unter Gewalt in dessen Wohnung. Dort soll der Tatverdächtige zunächst die Vorhänge zugezogen, dann massiv und über längere Zeit hinweg auf den 46-Jährigen eingetreten und ihn verprügelt haben. Vielfach habe der Täter dabei mit Gesten nach mehr Geld verlangt.