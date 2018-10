Düsseldorf Prozess um NS-Symbole auf T-Shirts

Düsseldorf Die drei Angeklagten sollen die Hemden auf Veranstaltungen getragen haben.

Seit Mitte 2017 sollen die drei Deutschen innerhalb von sechs Monaten bei mindestens zwei Veranstaltungen in Düsseldorf und Hilden in Shirts mit Nazi-Aufdrucken erschienen sein. Auf schwarzen oder weißen Shirts mit den Schriftzügen „Treue“ sowie „Blut & Ehre“ sollen sie posiert, Fotos davon in sozialen Netzwerken gepostet haben. Der älteste der Angeklagten soll zusätzlich einen Reichsadler mit einem Blätterkranz in den Fängen sowie der Zahl „18“ (steht in der Szene für die Initialen von Adolf Hitler) gezeigt haben. Dabei wusste er laut Anklage, dass es sich um verbotene Kennzeichen des Hitler-Regimes und der damals zugehörigen Vereinigung der Hitlerjugend handelte.