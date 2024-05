Prozess in Düsseldorf „Stich doch zu, der soll verrecken“

Je lauter nach Ruhe gebrüllt wird, desto wahrscheinlicher gibt es Krach. Und genau so kam es in einer Juninacht 2023 in einem Hochhaus in Holthausen. Zwei Nachbarn stritten damals um die Stille. Einer davon (40) sitzt jetzt wegen versuchten Totschlags auf der Anklagebank beim Schwurgericht, der andere (43) war durch zwei Messerstiche in Oberkörper und Bein erheblich verletzt worden. Doch im Prozess haben sich beide nun gegenseitig beschuldigt, der Ruhestörer gewesen zu sein. Mit angeklagt ist zudem die 33-jährige Freundin des Jüngeren. Sie soll ihren Partner zum Messerstich aufgefordert und dem getroffenen Nachbarn noch gewünscht haben, er möge doch „verrecken“.