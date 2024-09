Prozess am Amtsgericht Düsseldorf „Ich habe gedacht, ich sterbe“

Es ist ein wahnsinnig emotionaler Prozess – so viel ist auch nach dem zweiten Verhandlungstag klar. Im Verfahren um den Angeklagten Niels S., dem vorgeworfen wird, am 17. Juni 2024 zwei Mitarbeiterinnen einer Fachberatungsstelle für Obdachlose mit einem Messer niedergestochen zu haben, wurden am zweiten Verhandlungstag die zwei Geschädigten als Zeuginnen gehört. Sie berichteten Dinge, die unter die Haut gehen.