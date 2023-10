60-Jähriger starb in Düsseldorf Prozess nach Todesfahrt auf dem Hennekamp

Wolfgang S. könnte noch leben, hätte er sich am 14. Juli des vorigen Jahres nur zwei Minuten später auf den Weg zur Arbeit gemacht. So aber befuhr er um kurz vor sechs Uhr auf seinem Motorrad den Hennekamp in Richtung Oberbilker Markt. Als er einer Autofahrerin ausweichen musste, die verbotswidrig wendete, geriet der Düsseldorfer ins Schleudern, stürzte und verletzte sich an einem Begrenzungspfosten tödlich. Die damals 40 Jahre alte Autofahrerin ist angeklagt, der Auftakt des Strafprozesses ist einmal verschoben worden und nun für den 13. November im Amtsgericht terminiert. Ihr wird fahrlässige Tötung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs sowie das unerlaubte Entfernen vom Unfallort vorgeworfen.