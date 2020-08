Prozess in Düsseldorf : Mutter soll ihre Tochter im Kinderwagen geboxt haben

Düsseldorf Das Amtsgericht Düsseldorf klagt eine Mutter und einen Vater an. Die Frau soll ihrem Kind einen Faustschlag versetzt haben. Ein Vater soll seinen Sohn mit einer Heißklebepistole verletzt haben.

In zwei Fällen verhandelt das Amtsgericht wegen rohen Misshandlungen an Kleinkindern gegen jeweils ein Elternteil. Am Mittwoch wird einem 28-jährigen Vater vorgeworfen, seinen zweijährigen Sohn absichtlich mit einer Heißklebepistole an der Hand verbrannt zu haben. Wenige Tage danach muss eine 35-jährige Mutter auf die Anklagebank. Sie soll ihrer Tochter (2) in einer Bankfiliale am Oberbilker Markt im Kinderwagen grundlos einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. In beiden Fällen drohen Freiheitsstrafen.