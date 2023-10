Amtsgericht Düsseldorf Prozess gegen mutmaßlichen Raser abgebrochen

Ohne Urteil musste das Amtsgericht am Mittwoch den Prozess gegen einen 32-jährigen Autofahrer abbrechen. Ihm wird vorgeworfen, mit seinem Sport-Coupé vor rund einem Jahr mittags beim Linksabbiegen an einer Kreuzung so scharf beschleunigt zu haben, dass er nach rechts auf den Radweg geriet und eine 76-jährige Radfahrerin umgefahren habe. Die Seniorin wurde so schwer verletzt, dass sie seitdem in einem Pflegeheim versorgt werden muss.