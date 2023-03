Genussreise durch Düsseldorf Weine, Feinkost und viele Partys

Zum 16. Mal startet in der kommenden Woche die kulinarische Entdeckungsreise ProWein goes city (Pwgc). Vom 16. März (Donnerstag) bis 21. März (Dienstag) sind Verkostungen in Weinhandlungen geplant, es gibt moderierte Weinmenüs und eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Wein trifft Kunst, Musik und Design“. In diesem Jahr beteiligen sich 52 Restaurants, Hotels und Fachhändler mit rund 100 Veranstaltungen an der gemeinsamen Initiative von Messe Düsseldorf und der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf (DD). Das Angebot ist facettenreich: Ein georgischer Weinabend und eine „Havana-Night“ stehen auf dem Programm und Jungwinzer wollen ihre Tropfen präsentieren, wie Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf, am Montag sagte. „Wenn auf dem Messegelände die Korken knallen, dann tun sie das dank ProWein goes city auch in der Stadt“, meinte Thomas Kötter, Geschäftsführer der DD-Wirtschaftsvereinigung. Und: „Nach unserem erfolgreichen Neustart im vergangenen Jahr haben wir beim Angebot nun wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.“