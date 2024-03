„ProWein goes City“ in Düsseldorf Eine Weinprobe zwischen Oldtimern in der Classic Remise

Bei mehr als 100 Veranstaltungen in der Stadt können Weinliebhaber in diesen Tagen auf ihre Kosten kommen. Parallel zur Messe ProWein, die nur Fachpublikum in den Messehallen vorbehalten ist, gibt es bis zum 12. März die Begleitreihe „ProWein goes City“. Das Auftaktevent bildete jetzt ein Genussabend mit vielen Gästen zwischen Oldtimern und blauen Schafen in der Düsseldorfer Classic Remise.