Weltgrößte Weinmesse in Düsseldorf schrumpft Hohe Hotelpreise werden zum Problem für die ProWein 2024

Um das Kernproblem der ProWein-Messe zu sehen, reicht ein Blick auf Buchungsportale wie Booking.com: Normalerweise kostet eine Nacht in Düsseldorf im Monat März in Vier-Sterne-Hotels nicht mehr als 150 Euro. Wer aber zu den Messetagen zwischen dem 10. und 12. März hier übernachten will, zahlt mindestens das Doppelte. „Bei diesen Preisen haben wir ein großes Störgefühl“, sagt ProWein-Chef Peter Schmitz. Weil auch immer mehr Aussteller und Besucher finden, dass die weltgrößte Weinmesse zu teuer wird, gehen sie lieber woanders hin – das zeigt sich deutlich in den Zahlen des aktuellen Jahrgangs.