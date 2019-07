Wegen Sexismus-Vorwürfen : Werbung von Füchsen in Düsseldorf überklebt

Düsseldorf Seit Tagen sorgt eine aktuelle Werbung der Düsseldorfer Füchschen-Brauerei für Aufruhr. Der Vorwurf: Sexismus. An einer Litfaßsäule in Düsseldorf haben sich nun Kritiker Luft gemacht und die Werbung mit einer sehr eindeutigen Aussage beklebt.

Wesentlich eindeutiger sahen das in den letzten Tag Politikerinnen fast aller Landtagsfraktionen. Zwar ist die Brauerei Füchschen für ihre provokative Comic-Werbung bekannt, in diesem Fall handele es sich jedoch offenkundig um eine Inszenierung als reines Sexobjekt, schrieben die Politikerinnen in einem offenen Brief. Die Werbung sorgte für so viel Aufsehen, dass sich inzwischen auch der Werberat eingeschaltet und von der Brauerei eine Erklärung gefordert hat.