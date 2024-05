Partei nutzt städtischen Veranstaltungsort AfD-Veranstaltung löst Protestwelle aus

Die AfD Düsseldorf hat für Donnerstag, 23. Mai, den Landtagsabgeordneten Christian Loose in den Salzmannbau in Bilk eingeladen. Die Partei hatte dafür extra vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf geklagt. „Diese Entwicklung zeigt das zunehmend selbstsichere Auftreten der AfD in Düsseldorf“, erklärt Oliver Ongaro vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“, das an dem Nachmittag ab 17.30 Uhr zu einem Protest im und am Salzmannbau an der Himmelgeister Straße 107h aufruft.