„Wütend und schockiert“ : Demonstranten protestieren vor FDP-Kreisbüro in Düsseldorf

Düsseldorf Am Mittwochabend protestierten Demonstranten des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ vor dem Kreisparteibüro der FDP. Die Sternstraße musste dafür gesperrt werden.

In Düsseldorf demonstrierten laut Polizeiangaben rund 200 Teilnehmer. „Ein Tabubruch wie in Thüringen können und wollen wir nicht zulassen! Wir sind wütend und schockiert über die Entscheidung der FDP. Ihr Ministerpräsident Kemmerich muss zurücktreten“, sagt Johannes Dörrenbächer vom Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“. Die Sternstraße wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Daher kam es auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr, die Linien 707 und 706 sind davon betroffen.

Auch in Köln gab es Proteste. Etwa 300 Menschen haben am Mittwochabend vor dem Kölner FDP-Kreisverbandsbüro gegen die Wahl demonstriert. Zu der Spontandemonstration in der Innenstadt hatten verschiedene Gruppen aufgerufen, darunter „Köln gegen Rechts“ und „Fridays for Future“. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie „Schämt Euch“ oder „Ihr seid so erbärmlich“. Die Demonstranten wollten danach weiter zu den Büros von CDU und AfD. Der Protest verlief bis zum Abend friedlich, wie ein Polizeisprecher sagte.