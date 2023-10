Demonstrationen in Düsseldorf Proteste wegen neuer Flüchtlingsunterkunft in Golzheim

Die Pläne für eine neue Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf polarisieren. 600 Menschen sollen in einem ehemaligen Bürogebäude an der Schwannstraße untergebracht werden – die AfD hat darum zu einer Kundgebung geladen, das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ kündigt Gegenprotest an.